Rakar: Triglavski narodni park v prihodnjih 40 let vstopa v dobri kondiciji

Bled, 17. maja - Triglavski narodni park (TNP), katerega zametki segajo že več kot sto let v preteklost, letos praznuje 40 let zakonske razglasitve TNP in 60 let odloka o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za TNP. Kot je izpostavil direktor parka Janez Rakar, so v tem času območje uspeli ohraniti in park v svojih naslednjih 40 let vstopa v dobri kondiciji.