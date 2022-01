Banke vnovič opozorile na škodljive posledice predloga zakona glede posojil v frankih

Ljubljana, 31. januarja - Banke so danes znova posvarile pred potrditvijo predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih. Ocenjujejo, da je škodljiv, neustaven, ekonomsko in socialno neupravičen, operativno neizvedljiv in da ogroža finančno stabilnost bančnega sistema. Če bo sprejet, napovedujejo vložitev pobude za oceno ustavnosti.