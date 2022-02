ZN so misijo v Libiji podaljšali za tri mesece

New York, 1. februarja - Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek, po večdnevnem prerekanju Rusije in ZDA, sprejel resolucijo, s katero je podaljšal mandat misiji ZN v Libiji (Unsmil) za tri mesece. Resolucija tako predvideva nadaljevanje misije do 30. aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.