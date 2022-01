V Sloveniji lani našli 30 odstotkov več neeksplodiranih ubojnih sredstev

Ljubljana, 31. januarja - Državna enota za neeksplodirana ubojna sredstva na upravi za zaščito in reševanje je lani opravila 654 intervencij, kar je skoraj dve dnevno in pomeni skoraj 30 odstotkov več kot leta 2020, je povedal predstavnik enote Igor Boh. Povečanje števila najdb pripisuje tudi epidemiji, saj so imeli ljudje več časa za opravila na vrtovih ali v gozdovih.