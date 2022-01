Ponudbe za več kot 6300 hlodov vrednejšega lesa še do petka

Slovenj Gradec, 30. januarja - Prodajalci so na letošnjo licitacijo vrednejšega lesa na Koroško pripeljali okoli 6350 hlodov v izmeri dobrih 6800 kubičnih metrov. Največ je hlodov hrasta in smreke, čez tisoč kubičnih metrov je tudi gorskega javorja, ki na licitacijah dosega najvišje cene. Še do petka do 10. ure organizatorji licitacije sprejemajo ponudbe kupcev.