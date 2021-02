Ponudbe za najboljši les oddalo največ kupcev doslej

Slovenj Gradec, 4. februarja - Organizatorji licitacije vrednejših sortimentov lesa, ki so letos na ogled v Pamečah pri Slovenj Gradcu, danes odpirajo prejete ponudbe. Skupno več tisoč ponudb je oddalo po zdajšnjih informacijah 50 domačih in tujih kupcev, kar je največ doslej. Organizatorji so z odzivom kupcev zadovoljni. Rezultati licitacije bodo znani 18. februarja.