Podjetje Dani AFC po lanskem odpuščanju letos ob naraščanju naročil zaposluje

Slovenj Gradec, 27. januarja - V slovenjgraškem podjetju Dani AFC, kjer krojijo in obdelujejo usnje za sedeže avtomobilov višjega cenovnega razreda, po lanskem odpuščanju letos zaposlujejo. Kot je za STA povedal direktor družbe Jožef Horvat, bodo potrebovali nekaj več kot 70 delavcev, nekaj so jih že zaposlili. Čez noč so se namreč povečala naročila podjetij Audi in Volkswagen.