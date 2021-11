V podjetju Dani AFC 98 presežnih delavcev

Slovenj Gradec, 17. novembra - V slovenjgraškem podjetju Dani AFC so zaradi upada naročil pripravili program presežnih delavcev za 98 zaposlenih. Odpovedi pogodb o zaposlitvi jim vročajo danes in v četrtek, okoli deset delavcev iz programa pa je že odšlo, saj so si našli drugo delo, je za STA povedal direktor podjetja Jožef Horvat. V podjetju ostaja nekaj več kot 200 delavcev.