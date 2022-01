V združenju svetov delavcev proti delovnopravnemu sankcioniranju zaposlenih, ki se ne cepijo

Ljubljana, 26. januarja - V Združenju svetov delavcev Slovenije so oblikovali predloge in pripombe na predlog pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za 2022, v katerem v enem od poglavij vidijo prikrito uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 za zaposlene. Delovnopravno sankcioniranje zaposlenih, ki se ne cepijo, je nesprejemljivo, sporočajo.