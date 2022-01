Verizon presegel pričakovanja s četrtletnim dobičkom

New York, 25. januarja - Ameriški telekomunikacijski velikan Verizon je v zadnjem četrtletju lani povečal dobiček za več, kot so pričakovali analitiki Wall Streeta, prihodki pa so v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2020 malce nazadovali. Delnice Verizona so se do sredine dneva med splošnim padanjem vrednosti delnic pocenile za 0,62 odstotka na 52,63 dolarja.