Verizon povečal četrtletni dobiček in prihodke

New York, 21. julija - Ameriški telekomunikacijski velikan Verizon je v drugem četrtletju letošnjega leta povečal prihodke in dobiček ter presegel pričakovanja analitikov. Rast je posledica vlaganj v širitev omrežja 5G, ki prinaša hitrejši internet in komunikacije z boljšim pokritjem. Verizon je v četrtletju dodal tudi 275.000 novih naročnikov.