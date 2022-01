Milanović razburja z izjavami glede sankcij proti Dodiku

Zagreb, 25. januarja - Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je danes odločno postavil za srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika, ki je s svojimi izjavami in dejanji pogosto deležen obsodb EU in zahodnih držav. Dodika je označil za "sogovornika" in izrazil odločno nasprotovanje uvedbi sankcij proti vodji bosanskih Srbov.