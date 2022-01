Dodik za El Mundo: BiH je propadli projekt

Banjaluka, 23. januarja - Srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik je v pogovoru za španski časnik El Mundo dejal, da je BiH propadli projekt in da je najboljša rešitev za državo, da se Bošnjaki, Srbi in Hrvati v BiH razidejo na civiliziran način, poroča danes hrvaška tiskovna agencija Hina.