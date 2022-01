Na Ravnah na Koroškem načrti za gradnjo cenovno dostopnih hiš za mlade družine

Ravne na Koroškem, 24. januarja - Inštitut Back to the village v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem snuje načrte za ureditev naselja na območju Čečovja, kjer bi zgradili več manjših, cenovno dostopnih hiš za mlade družine. Načrte so predstavili danes, pozdravlja jih tudi direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, ki pa je izrazil dvome glede predstavljene cene hiše.