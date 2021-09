V okviru projekta Hiše za mlade družine ideja o naseljih z montažnimi hišami po 50.000 evrov

Ljubljana, 8. septembra - Sodelujoči v projektu Hiše za mlade družine so danes predstavili ta neprofitni projekt, ki je zasnovan v okviru mednarodnega projekta Back To The Village. Namenjen je izgradnji naselja s 50 montažnimi hišami, ki jih bodo lahko kupile mlade družine po ceni približno 50.000 evrov za hišo, so sporočili iz Inštituta Back To The Village.