Občina Rogaška Slatina obeležuje leto Ele Peroci

Rogaška Slatina, 24. januarja - Občina Rogaška Slatina je vstopila v leto pisateljice Ele Peroci, ki se je pred 100. leti rodila prav v Rogaški Slatini. Že lani so začeli z izbornim likovnim natečajem Ela Peroci nekoč in danes za koledar 2022 ter likovne razglednice. Koledar krasijo izbrana dela, katerih avtorji so vrtčevski in osnovnošolski otroci, slatinski dijaki in občani.