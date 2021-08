Letošnji festival Pranger o poeziji in svetem

Ljubljana, 24. avgusta - V Rogaški Slatini in Ljubljani bo od 31. avgusta do 4. septembra potekal festival Pranger. V jedru 18. srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije ostajajo kritiške razprave ob devetih izbranih pesniških zbirkah. Festival bodo tradicionalno začeli s t.i. konceptualno debato, mednarodni del bodo izvedli jeseni.