Ljubljana, 22. januarja - Gorski reševalci so pogrešanega turnega smučarja na območju Stola našli mrtvega ter ga s pomočjo helikopterja prepeljali v dolino, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Gre za avstrijskega državljana, ki je, kot kažejo okoliščine, v turnih smučarskih čevljih padel po grebenu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.