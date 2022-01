Ljubljana, 22. januarja - Gorski reševalci danes nadaljujejo z iskanjem turnega smučarja na območju Stola, ki ga pogrešajo od petka. Reševalci Gorske reševalne službe Radovljica, Bohinj in Tržič so že v petek pregledali južno pobočje Stola in greben Stola, a pogrešanega niso našli, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.