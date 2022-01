Odbor za izobraževanje danes znova o noveli zakona o posebnih pravicah manjšin v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 24. januarja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo na današnji nujni seji ponovno obravnaval novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v vzgoji in izobraževanju, na katero je DS izglasoval veto. Novela na novo določa raven znanja italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.