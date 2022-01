Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o posebnih pravicah manjšin v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 19. januarja - Državni svetniki so danes izglasovali odložilni veto na novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Za je glasovalo 23 svetnikov, proti pet. Novela sicer na novo določa raven znanja italijanščine za strokovne delavce in učitelje v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.