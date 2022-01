Vilnius/Praga, 21. januarja - Članice zveze Nato Litva, Latvija in Estonija so danes sporočile, da bodo Ukrajini poslale protitankovske in protiletalske rakete, ki bodo tej državi omogočile obrambo "v primeru morebitne ruske agresije". Pomoč v orožju Ukrajini pripravlja tudi Češka.