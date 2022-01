Svetovni gospodarski forum v Davosu v živo od 22. do 26. maja

Davos, 21. januarja - Svetovni gospodarski forum (WEF) se bo v švicarskem Davosu v živo prvič od izbruha pandemije covida-19 odvil med 22. in 26. majem, so sporočili organizatorji. "Po vseh virtualnih srečanjih v zadnjih dveh letih se morajo voditelji s področja politike, gospodarstva in civilne družbe ponovno zbrati v živo," je poudaril ustanovitelj WEF Klaus Schwab.