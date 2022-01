Von der Leynova na Svetovnem gospodarskem forumu za evropsko proizvodnjo čipov

Bruselj, 20. januarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Svetovnem gospodarskem forumu izpostavila potrebo po vlaganju v razvoj, proizvodnjo in uporabo polprevodnikov in čipov. "Do leta 2030 bi moralo biti 20 odstotkov svetovne proizvodnje mikročipov v Evropi. Ne smemo izgubljati časa," je podčrtala.