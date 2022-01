Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih lani višje za 5,5 odstotka

Ljubljana, 21. januarja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se lani po podatkih statističnega urada zvišale za 5,5 odstotka, potem ko so se leto pred tem znižale za 0,2 odstotka. Najbolj izrazito so se zvišale cene surovin, in sicer za 8,2 odstotka. Decembra lani je bila rast cen izdelkov pri proizvajalcev glede na enako obdobje v 2020 medtem 10,6-odstotna.