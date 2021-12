Cene industrijskih proizvodov novembra navzgor

Ljubljana, 21. decembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se novembra letos na mesečni ravni zvišale za 0,9 odstotka, na letni pa za 9,9 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad. Glede na oktober letos so se cene najizraziteje zvišale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, glede na november lani pa v proizvodnji kovin.