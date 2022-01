Ptujski zdravstveni dom s pomembnimi naložbami in dodatnimi programi

Ptuj, 22. januarja - Zdravstveni dom Ptuj je v minulem letu zaključil več investicij, med katerimi so največja pridobitev novi prostori, ki so jih dobili z gradnjo še enega nadstropja nad zobozdravstvom. Vanje so med drugim preselili dve splošni ambulanti ter zagotovili prostore za preventivne zdravstvene dejavnosti in dispanzer za mentalno zdravje.