Na Ptuju le dočakali dežurno zobozdravstveno ambulanto

Ptuj, 11. januarja - Občani Spodnjega Podravja so z letošnjim letom dočakali začetek obratovanja dolgo pričakovane dežurne zobozdravstvene ambulante, ki jim bo poslej ob sobotah, nedeljah in praznikih v Zdravstvenem domu Ptuj na voljo med 8. in 12. uro. Denar so dale občine, saj je Ptuj ena od dveh mestnih občin, ki jima zdravstvena zavarovalnica ne pokriva stroškov.