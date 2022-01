V ZDA obtožnica proti beloruskim državnim uradnikom zaradi preusmeritve leta

New York, 21. januarja - Newyorški zvezni tožilci so štiri beloruske državne uradnike v četrtek obtožili zračnega piratstva, ker so lani sodelovali v preusmeritvi Ryanairovega poleta med Atenami in Vilniusom na letališče v Minsku, da so potem lahko tam aretirali kritičnega beloruskega novinarja Romana Protaseviča.