Demokracija o nasprotovanju vladi Janeza Janše (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Matevž Tomšič v komentarju Večvrednostni kompleks piše, da se je rušenje vlade Janeza Janše začelo, še preden je nastopila mandat. Razmah protestniških aktivnosti pričakuje tudi po volitvah, če bo SDS dobila volitve in sestavila vlado. Meni, da so razlogi za to v ohranitvi privilegijev in občutku večvrednosti.