Državni svetniki o vetu na zakon o posebnih pravicah manjšin v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 19. januarja - Državni svetniki bodo na predlog komisije za kulturo danes odločali o odložilnem vetu na novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Novela na novo določa raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce in učitelje v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.