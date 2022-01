V Vzhodnem Jeruzalemu zaradi izselitve palestinske družine izbruhnili protesti

Tel Aviv, 17. januarja - V soseski Šejk Džarad v Vzhodnem Jeruzalemu so danes izbruhnili protesti, ker so izraelske oblasti želele izseliti palestinsko družino iz njihovega doma, je sporočila izraelska policija. Palestinski mediji poročajo, da je oče grozil, da bo zažgal sebe in hišo.