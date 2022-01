Izbruh vulkana in cunami povzročila veliko škodo na Tongi, v Peruju dve žrtvi cunamija

Nuku'alofa, 16. januarja - Izbruh vulkana in posledični cunami, ki sta v soboto prizadela Tongo, sta povzročila veliko škodo v prestolnici te državice v Tihem oceanu. V oddaljenem Peruju pa je cunami odnesel dve človeški življenji. Izbruh je bil tako silovit kot potres magnitude 5,8. Slišali so ga tisoče kilometrov daleč, cunami je poplavil tudi obale Japonske in ZDA.