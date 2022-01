Ob podvodnem izbruhu vulkana v Pacifiku opozorila pred cunamiji

Nuku'alofa, 15. januarja - V bližini kraljevine Tonga je v petek izbruhnil podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in na Tongi sprožil cunami. Oblasti so po vsem Pacifiku, vključno s Samoo, Fidžijem in Novo Zelandijo, danes izdale opozorila o cunamiju. Ljudi so pozvale, naj se izogibajo obalnih območij zaradi možnosti močnih in nenavadnih tokov ter nepredvidljivih valov.