Pripadnike skrajno desne skupine v ZDA zaradi napada na kongres obtožili vstaje

Washington, 14. januarja - Ameriško zvezno tožilstvo je v četrtek 11 pripadnikov skrajno desne militantne skupine Varuhi prisege zaradi napada na kongres 6. januarja lani obtožilo sodelovanja v zaroti za vstajo proti vladi. To so prve obtožnice za vstajo potem, ko je bilo zaradi napada na kongres aretiranih in obtoženih že več kot 700 oseb.