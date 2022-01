Po desetletju obeležili spomin na katastrofo Coste Concordie

Rim, 13. januarja - Desetletje po nesreči luksuzne križarke Coste Concordie so se na italijanskem otoku Giglio 32 žrtev katastrofe spomnili številni ljudje s samega otoka, iz Italije in tujine. Popoldne so se zbrali v otoški cerkvi, v katero so se po nesreči zatekl številni preživeli, nato pa sta mornarja s čolna obalne straže v spomin na umrle v morje vrgla venec.