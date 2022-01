Mineva deset let od nesreče ladje Costa Concordia

piše Vesna Rojko

Rim, 12. januarja - V četrtek bo minilo deset let od nesreče luksuzne ladje za križarjenje Costa Concordia blizu italijanskega otoka Giglio, ki je zahtevala 32 življenj. Otok je znova turistični raj, uspeli so tudi obnoviti morsko dno, vendar spomin na tragedijo ostaja. Tako kot vsako leto se bodo žrtev spomnili s spominsko mašo, procesijo bakel in minuto molka.