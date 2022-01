Kranjski mestni svet tokrat dal soglasje za novo igralnico

Kranj, 13. januarja - Kranjski mestni svet je na dopisni seji, ki je potekala od torka do danes, dal soglasje k vzpostavitvi igralnice v nakupovalnem centru Planet Tuš. O tej temi so svetniki razpravljali že lansko pomlad, ko so podelitev soglasja zavrnili. Tokrat pa je družba P&P Marketing, ki je del skupine Admiral Slovenija, soglasje za novo igralnico dobila.