V Kranju načrti za ureditev novega igralnega salona

Kranj, 15. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji največ razprave namenili načrtom za ureditev novega igralnega salona v nakupovalnem središču Planet Kranj. Ob nekaterih pomislekih in v želji po dodatnih informacijah soglasja k podelitvi koncesije niso podali in bodo o njem odločali na eni od prihodnjih sej.