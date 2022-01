EU v francoskem Brestu o strateški suverenosti v senci napetosti glede Ukrajine

Bruselj/Brest, 13. januarja - Obrambni in zunanji ministri EU bodo danes in v petek na neformalnih srečanjih v francoskem Brestu razpravljali o strateški suverenosti unije, medtem ko se ZDA in Rusija o prihodnji evropski varnostni ureditvi in rešitvi nove ukrajinske krize pogovarjata brez nje.