Obrambni in zunanji ministri EU v francoskem Brestu o strateški suverenosti

Bruselj/Brest, 12. januarja - Obrambni in zunanji ministri EU bodo od danes pa do petka na neformalnih srečanjih v francoskem Brestu razpravljali o strateški suverenosti unije, ki sicer te dni ne sodeluje v ključnih pogovorih ZDA in Rusije o prihodnji evropski varnostni arhitekturi, s katerimi naj bi rešili novo ukrajinsko krizo.