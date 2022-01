V soboto začetek smučarske sezone tudi na Gačah

Novo mesto, 13. januarja - V soboto bodo prvič v tej sezoni naprave zagnali tudi na smučišču Gače, ki leži na jugu države v bližini Novega mesta in Semiča. Delovale bodo trosedežnica Gričice in ena ali dve od štirih vlečnic, so sporočili iz družbe Gače. Snežna odeja na smučišču je trenutno debela 40 centimetrov.