Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače pripravljeni na novo sezono

Semič, 10. novembra - Na edinem belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače v Občini Semič, ki ga po nekajletni prekinitvi te dejavnosti zadnja leta vodi družba Gače, so pripravljeni na novo zimsko sezono. Čakajo sicer prvi sneg ali padec temperatur, epidemičnim pogojem pa se nameravajo prilagoditi. Temu so se prilagodili tudi prodajo smučarskih vozovnic, so opozorili.