Obrtno-industrijska cona Nasipi v Trbovljah naj bi zaživela spomladi

Trbovlje, 12. januarja - Obrtno-industrijska cona Nasipi v Trbovljah bo v novi infrastrukturni podobi zaživela predvidoma spomladi. Do zime so končali asfaltirane površine ter izvedbo novih trafopostaj. Zaradi podražitve materialov imajo nekaj težav z dobavo opreme trafopostaj, vendar na končni rok izvedbe to ne bo vplivalo, so sporočili s trboveljske občine.