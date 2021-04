V Trbovljah podpisali pogodbo za ureditev obrtno-industrijske cone Nasipi

Trbovlje, 30. aprila - Trboveljska županja Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta danes podpisali pogodbo za ureditev obrtno-industrijske cone Nasipi. Za naložbo je Občina Trbovlje prejela tudi nepovratna sredstva EU in države v višini več kot 2,3 milijona evrov, so sporočili iz zasavske občine.