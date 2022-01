Na Bovškem letališče potrebujejo, a ga bo treba dobro upravljati

Bovec, 11. januarja - V Bovcu so se danes sestali predstavniki občine, civilne iniciative, ki je pred kratkim zahtevala ustavitev oddaje tamkajšnjega letališča v najem, ter družbe Aviofun, ki je podpisala pogodbo o upravljanju letališča. Strinjali so se, da letališču nihče ne nasprotuje, treba pa je določiti režim obratovanja. To bo tema naslednje seje občinskega sveta.