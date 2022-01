Alpe Adria Green in nekateri občani proti oddaji bovškega letališča v najem

Bovec, 3. januarja - V začetku decembra so občani Občine Bovec s podporo organizacije Alpe Adria Green županu Valterju Mlekužu, občinski upravi in svetu posredovali zahtevo za ustavitev postopka za oddajo Letališča Bovec v najem in upravljanje, v zadnjih decembrskih dneh pa svojo pobudo podprli še z oddajo 353 podpisov. Svetniki bodo znova obravnavali to problematiko.