Letošnje Evropske prestolnice kulture Esch-sur-Alzette, Kaunas in Novi Sad

Novi Sad/Kaunas/Luxembourg, 3. januarja - Naziv Evropska prestolnica kulture (EPK) so s 1. januarjem za eno leto pridobila tri mesta: Esch-sur-Alzette v Luksemburgu, Kaunas v Litvi in srbski Novi Sad. Naziv mesta uvršča na svetovni seznam, jim daje priložnost, da izboljšajo svojo podobo, spodbudijo trajnostni turizem in premislijo o kulturnem razvoju, je zapisala Evropska komisija.