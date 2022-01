Prodaja avtomobilov na Kitajskem prvič po letu 2018 z rastjo

Peking, 11. januarja - Na Kitajskem so lani prvič po letu 2018 zabeležili rast prodaje avtomobilov, so sporočili iz kitajskega združenja proizvajalcev osebnih avtomobilov CPCA. Prodanih je bilo okoli 20 milijonov novih vozil, kar je 4,4 odstotka več kot leto pred tem. Rast pripisujejo vedno večjemu povpraševanju po električnih in hibridnih vozilih.