Zaradi hibridov lani skokovita rast prodaje elektrificiranih vozil

Ljubljana, 5. januarja - Lani je bilo v Sloveniji prvič registriranih 7340 elektrificiranih avtomobilov, torej električnih in hibridnih skupaj. To je več kot dvakratnik številke iz leta 2020 in skoraj trikratnik tiste iz predkoronskega leta 2019, je razvidno iz podatkov, ki jih za Trgovinsko zbornico Slovenije pripravlja družba Ardi INT. Rast so poganjali predvsem hibridi.